SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As arquibancadas do famoso estádio de Avellaneda, na Argentina, estarão vazias nesta quinta-feira (12) para Racing (ARG) e Allianza Lima (PER), pela fase de grupos da Copa Libertadores.

Horacio Rodríguez Larreta, prefeito de Buenos Aires, anunciou uma série de medidas de combate ao coronavírus na cidade. Dentre elas, está a determinação que eventos de grande porte, inclusive os esportivos, tenham portões fechados.

"Estes poderão acontecer, mas sem público", disse.