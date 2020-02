Jogador do Porto abandona partida após ser alvo de insultos racistas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Moussa Marega, do Porto, abandonou neste domingo (16) a partida contra Vitória de Guimarães, válida pelo Campeonato Português, após ser alvo de insultos racistas pela torcida rival.O cronômetro marcava 23 minutos do segundo tempo quando Marega acusou os torcedores de insultos e ameaçou deixar o gramado.Jogadores do Porto ainda tentaram demover o jogador, mas ele abandonou a partida, sendo substituído por Wilson Manafa. Ele deixou o campo mostrando o dedo do meio para os torcedores rivais.A partida teve continuidade, com vitória do Porto por 2 a 1.Marega fez o segundo e decisivo gol da equipe visitante. Neste momento, ele foi comemorar à beira do campo e foi possível ver objetos voando em sua direção.Ele chegou a pegar um banco plástico e ironizar a situação.