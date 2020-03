O que mata no coronavírus é o medo que sentimos

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Sem entrevista coletiva por orientação da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) por conta do coronavírus, o técnico Jorge Jesus deu declarações exclusivas para a FlaTV após a virada do Flamengo sobre a Portuguesa, no Maracanã, neste sábado (14). O português afirmou ter perdido um amigo em seu país durante a epidemia.

"Isso do coronavirus, o teste na equipe, as preocupações que a gente pode ter, a nossa família, isso está sendo um problema muito grande dentro da estrutura da família. Sou português sei o que está passando em Portugal, eu perdi um amigo", afirmou Jesus, claramente emocionado, ao canal oficial do Flamengo.

O treinador também defendeu uma pausa no Campeonato Carioca, algo que será discutido em reunião na sede da Ferj na segunda-feira.

"Aqui no Brasil temos que pensar, não é só nos outros países, é um vírus que está por todos os lados. Eu acho que isso tem que parar. Eu penso que não podem haver jogos no Estadual. Os jogadores não são super homens. Eu defendo que a próxima rodada do Carioca não pode acontecer. Nós estamos no risco. Tivemos contato com uma pessoa (com coronavírus). Os jogadores não são super-heróis", opinou.

O Flamengo entrou em campo neste sábado (14) mesmo após um vice-presidente que teve contato com o elenco testar positivo para o coronavírus. O clube realizou testes em jogadores e funcionários, mas não obteve resultados antes da partida. É possível que alguém estivesse infectado. Ao contrário do recomendado, jogadores em campo se abraçaram e trocaram camisas.

"O Flamengo está no risco, tivemos contato com uma pessoa que teve. Não pode haver mais jogos", resumiu Jesus.