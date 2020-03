Jesus admite 1º tempo ruim, mas exalta Flamengo em vitória sobre Botafogo

É preciso parar a rede de milícia que fomenta o ódio e divide o País

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo venceu o Botafogo por 3 a 0 neste sábado (7), no Maracanã. O resultado da partida indica um fácil triunfo do Rubro-negro, mas não foi o que aconteceu. O técnico Jorge Jesus, por exemplo, admitiu que seus comandados não tiveram um bom desempenho no primeiro tempo.

Porém, o treinador português tratou de exaltar a atuação do Flamengo nos 45 minutos finais. O Rubro-negro voltou diferente e conseguiu encontrar os espaços necessários para fazer o seu jogo. Foi então que fez facilmente o placar de 3 a 0 - com direito a pênalti perdido por Gabigol.

"Foi um bom jogo. Segunda parte em grande nível do Botafogo foi muito bem organizada defensivamente e não nos deixou muito espaço para jogar o futebol da segunda parte. Faz parte. Se olhar e quiserem definir por um tempo... isso não existe. São dois tempos de jogo. As equipes não jogam sozinhas em campo e temos que olhar nossos adversários, que têm qualidade", disse Jorge Jesus.

"O Botafogo, durante os 45min iniciais, jogou bem e soube tirar os espaços, entre as linhas. Autuori viu muito bem. Mas não adianta falar apenas da primeira parte. Não jogou bem, mas o segundo sim. Porque o Botafogo foi superbem organizado. Não conseguiram repetir no segundo tempo porque é difícil segurar os 90min", completou.

O Flamengo volta a campo na quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília) quando receberá o Barcelona-EQU, no Maracanã pela Copa Libertadores. O Rubro-negro é o vice-líder do Grupo A com três pontos - mesma pontuação do Del Valle.