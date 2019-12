Jesualdo planeja temporada do Santos mesmo antes de apresentação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No início da semana, o Santos anunciou a contratação do técnico Jesualdo Ferreira. Não tão conhecido no Brasil, o treinador português já tem uma rotina de trabalho definida mesmo antes de ser oficialmente apresentado na Vila Belmiro.Nos próximos dias, o estrangeiro vai manter contato por telefone com a diretoria para discutir a programação para a equipe, o elenco de 2020 e o direcionamento que o clube deve ter no mercado da bola.Ainda não foi confirmado quando o português será apresentado para a imprensa. Existe a possibilidade de isso acontecer apenas no dia 6 de janeiro, data de encerramento do período de férias do time profissional.Em um primeiro momento do planejamento, o ex-jogador Serginho Chulapa, auxiliar fixo do clube, poderá ajudar o treinador na hora de transmitir informações sobre a equipe e o mercado.Com contrato de um ano, o europeu de 73 anos chega com auxiliares para uma experiência no Brasil após cogitar se aposentar. Ele está sem trabalhar no futebol desde abril, quando dirigiu o Al-Sadd, do Qatar, time hoje comandado pelo ex-jogador espanhol Xavi e que disputou o Mundial de Clubes.Com quatro décadas de carreira, Jesualdo tem como maior feito o tricampeonato português conquistado pelo Porto entre 2007 e 2009. Ele também venceu duas Taças de Portugal e acumula títulos no Egito e no Qatar.O Santos trabalhava com o nome de Jesualdo como prioridade após ter ficado sem Jorge Sampaoli, que não chegou a um acordo para a renovação de contrato. Sob o comando do argentino, o clube alvinegro foi o vice-campeão brasileiro em 2019.