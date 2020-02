Ituano vence primeira no Paulista e deixa vice-lanterna

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ituano conquistou, enfim, sua primeira vitória nesta edição do Campeonato Paulista ao bater a Ponte Preta por 1 a 0 nesta segunda-feira (17), em casa, com gol de Gabriel Taliari, no encerramento da sexta rodada.Com o resultado no estádio Novelli Júnior, o time rubro-negro chegou aos seis pontos e ganhou alívio por deixar a vice-lanterna do Estadual —os dois últimos na classificação geral serão rebaixados. A equipe de Itu segue, no entanto, na última posição do grupo C, a três pontos da margem de ida às quartas.Já a Ponte, que emendou sua terceira derrota seguida, se manteve na segunda colocação do grupo A, mas, com seis pontos, viu o Água Santa encostar, agora com cinco. Na próxima rodada, Ituano e Ponte Preta enfrentarão Santos e Ferroviária, respectivamente.