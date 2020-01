Ituano quer alçar voos altos no Campeonato Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A temporada passada foi especial para o Ituano. Além da boa campanha no Paulistão, no qual se classificou em primeiro no grupo do São Paulo, sendo eliminado pelo próprio Tricolor na sequência, o Galo de Itu conseguiu o acesso para a Série C do Brasileiro.Em alta, o clube aposta na manutenção da base de 2019 e no técnico Vinicius Bergantin, que caminha para o terceiro Estadual seguido pela equipe rubro-negra."A expectativa é novamente criar uma equipe consciente, equilibrada, que primeiro cumpra o objetivo dos 12 pontos para não pensar em rebaixamento e depois sonhe com a classificação", disse o técnico.Último clube do interior campeão do Paulista, quando bateu o Santos da decisão de 2014, o time de Itu se orgulha da confiança dos dirigentes e da organização extra-campo do clube."É tudo que todo treinador sonha: ter a confiança da diretoria, a identificação com o clube e uma proximidade muito grande com as categorias de base. Conhecer o DNA do clube é o segredo para a longevidade", enfatizou Bergantin, que recebeu reforços pontuais, como o meia Fillipe Soutto e o beque Sueliton para completar o grupo vencedor da Terceirona nacional.ITUANO FUTEBOL CLUBEApelido: Galo de ItuFundação: 24/5/1947Estádio: Dr. Novelli Júnior, com capacidade para 18.650 pessoasPrincipais títulos: Dois paulistas (2002 e 2014), uma Série C do Brasileiro (2003), uma Copa Paulista (2002), um Torneio do Interior (2017) e 1 série A-2 do Paulista (1989).Melhor colocação: campeão (2002 e 2014)Técnico: Vinícius Begatin8º colocado no Paulista-19