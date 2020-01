Irritado, Kyrgios imita Nadal e causa risos no Aberto da Austrália

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pela segunda rodada do Aberto da Austrália, Nick Kyrgios venceu o francês Gilles Simon por 3 sets a 1 nesta quinta-feira (23). Mas o resultado não foi o ponto mais alto da partida. Isso porque, durante o jogo, o australiano resolveu imitar Rafael Nadal.Em resposta a uma violação de tempo marcada pelo árbitro da partida, Kyrgios se irritou e reproduziu os trejeitos do espanhol, como mexer no cabelo e no short. A atitude levou todos, inclusive o próprio juiz, aos risos.No mesmo dia, a competição contou com outra cena inusitada no jogo do próprio Nadal. Acidentalmente, o espanhol acabou acertando uma bola em uma das gandulas do evento. Na hora, a atitude do tenista foi ver se estava tudo bem e dar um beijo na criança.Na próxima rodada do Aberto da Austrália, Nick Kyrgios encara o russo Karen Khachanov. Já Rafael Nadal enfrenta o também espanhol Pablo Carreno Busta. Ambos os jogos acontecem nesta sexta-feira (24).