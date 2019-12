Internacional confirma renovação de D'Alessandro até o fim de 2020

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Internacional confirmou nesta terça-feira (31) a renovação de contrato de D'Alessandro até o final de 2020.O anúncio oficial do Inter foi feito via Twitter. Em uma mensagem bem humorada, o clube postou emojis da bandeira da Argentina, o número 10 e uma caneta."Da chegada em Porto Alegre à estreia pelo Inter correram duas semanas. Depois de outras 16, veio a primeira taça, hoje acompanhada por mais 12, que juntas coroam a relação de @dale10 com o Clube do Povo", publicou o Inter em outra mensagem.Aos 38 anos, D'Alessandro está no Inter desde agosto de 2008.