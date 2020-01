Inter vence e pega o Botafogo-SP nas quartas da Copinha

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional está nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nos pênaltis, o time colorado bateu o Red Bull Brasil nesta quarta-feira (15), pelas oitavas de final da competição, após terem empatado por 1 a 1 no tempo normal.Nas quartas de final, o adversário será o Botafogo-SP, que eliminou o Londrina mais cedo.Com atuação consistente na primeira etapa, o Inter perdeu chances com Praxedes e Caio. O Red Bull cresceu na etapa final e passou a pressionar utilizando as costas dos laterais gaúchos.Tanto tentou o Red Bull que acabou marcando em jogada ensaiada após cobrança de escanteio, com o zagueiro Fonseca, aos 10 minutos do segundo tempo. Em seguida, o clube colorado se atirou ao ataque, enquanto o RB passou a ganhar tempo e manter a posse de bola.O time gaúcho empatou aos 29 minutos. Após cruzamento de Guilherme Pato, Cesinha dominou na área e colocou na rede. O resultado levou a decisão para os pênaltis, e nenhuma batida foi desperdiçada pelo time de Porto Alegre, que venceu por 6 a 5.