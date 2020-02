Inter melhora como visitante e tenta garantir classificação em casa

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - A principal razão de críticas ao Internacional no ano passado era a diferença de rendimento em casa e fora. Como visitante, o time —principalmente sob comando de Odair Hellmann— despencava e via se sustentar a campanha apenas pelo aproveitamento impecável em casa. Perto de fechar dez jogos em 2020, porém, o time colorado melhorou e aproximou os resultados no Beira-Rio e longe dele.Foram cinco jogos como visitante neste ano. Invicto, o Inter venceu duas vezes e empatou três, marcando cinco gols e sofrendo três. Os nove pontos conquistados dão ao time de Eduardo Coudet um aproveitamento de 60% distante de seus domínios.Em casa foram quatro jogos e a mesma quantidade de pontos conquistados. No Beira-Rio, o clube colorado conheceu a única derrota na temporada até agora, mas venceu os outros três jogos. Marcou sete gols e sofreu dois, com aproveitamento de 75%.O crescimento no percentual se dá em razão da disputa de uma partida a menos como mandante, porém, foram exatamente os mesmos pontos —caso todas as partidas fossem em sistema de pontos corridos— conquistados como local ou visitante.A evolução jogando longe de casa foi uma das premissas no novo trabalho do time colorado. Desde sua chegada, Coudet foi pautado por tentar aproximar o desempenho do Inter perto e longe de sua torcida. "O professor pede para jogarmos da mesma maneira fora e em casa. Alguns times vão nos dificultar mais, outros menos, mas sempre tentamos fazer isso", disse o volante Edenilson.Na Libertadores, o Inter tem retrospecto amplamente positivo. Fora de casa, empatou duas vezes em 0 a 0 até agora. E no Beira-Rio venceu o único jogo que teve, por 2 a 0, contra Universidad de Chile.O segundo duelo como mandante na competição de clubes mais importante do continente ocorrerá nesta quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília). Contra o Tolima (COL), o time colorado precisa vencer para avançar à fase de grupos sem passar pelos pênaltis."Certamente será um jogo muito difícil e muito importante para nós. O torcedor quer ver o time sempre vencendo, e nós trabalhamos para isso. Tivemos nove jogos na temporada, perdemos apenas um. É um clássico e o mais dolorido, mas foi um jogo. Temos que ter tranquilidade, trabalhar, melhorar e dar continuidade nas convicções do professor", completou Edenilson.Os jogadores do Internacional encerram, nesta terça (25), a preparação para o duelo. Moisés, recuperado de uma entorse, deve voltar à lateral esquerda. D'Alessandro, que começou na reserva o jogo de ida, tende a ser escalado desde o início no ataque.Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)Horário: 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (26)Árbitro: Guillermo Guerrero (EQU)VAR: Luis Quiroz (EQU)