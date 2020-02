Inter fica com um a mais, mas só empata com 'La U' em estreia na Libertadores

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional ficou no empate em 0 a 0 com a Universidad de Chile nesta terça-feira (4), no estádio Nacional de Santiago, na capital chilena, em jogo de ida da segunda fase preliminar da Copa Libertadores. A volta está marcada para a próxima terça (11), no Beira-Rio.A equipe colorada chegou a ficar com um jogador a mais por aproximadamente 20 minutos —Montillo foi expulso após cometer falta violenta quando já tinha o amarelo, na metade da etapa final. Em vantagem numérica, o técnico Eduardo Coudet empilhou jogadores ofensivos, que pressionaram, mas o gol não saiu.Em Porto Alegre, quem vencer estará classificado para enfrentar o vencedor do duelo entre Macará (EQU) e Tolima (COL) na última eliminatória antes da fase de grupos. Em caso de empate sem gols, a decisão será nos pênaltis. Qualquer empate com gols levará os chilenos adiante em razão do saldo qualificado.UNIVERSIDAD DE CHILEDe Paul; Matías Rodríguez, Carrasco, Del Pino Mago e Beausejour; Moya, Galani, Pablo Aránguiz (Cornejo) e Montillo; Henríquez (Espinoza) e Larrivey (Guerra). T.: Hernán CaputtoINTERNACIONALMarcelo Lomba; Rodinei (Boschilia), Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Moisés; Musto (Thiago Galhardo), Rodrigo Lindoso, Edenilson e Patrick (Marcos Guilherme); D'Alessandro e Paolo Guerrero. T.: Eduardo CoudetEstádio: Nacional de Santiago, em Santiago (CHI)Árbitro: Facundo Tello (ARG)Auxiliares: Julio Fernandes e Ezequiel Brailovski (ARG)Cartões amarelos: Musto e Marcos Guilherme (INT); Larrivey, Montillo e De Paul (LAU)Cartão vermelho: Montillo (LAU)