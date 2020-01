Inter decide jogo cedo, vence Botafogo-SP e vai à semifinal da Copinha

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional venceu o Botafogo-SP por 2 a 0, nesta sexta-feira (17), em Araraquara, e avançou à semifinal da Copa São Paulo. Os gols de Praxedes e Cesinha, no primeiro tempo, traduziram uma partida segura do time gaúcho. Mesmo depois de resolver o duelo cedo, o clube colorado ainda criou chances para ampliar no segundo tempo.Agora, o Inter espera o vencedor do duelo entre Corinthians e Athletico-PR pelas quartas de final para conhecer adversário na penúltima fase do torneio.Com o jogo encerrado, o Inter se mantém como time menos vazado da competição. A equipe levou apenas dois gols até aqui e, mesmo com reservas, fez bom jogo em Araraquara.O JOGOO Inter conseguiu ditar o ritmo do jogo desde o início e abriu o placar cedo. A boa finalização de Praxedes, logo aos seis minutos, adicionou mais tranquilidade ao time gaúcho. Do outro lado, o Botafogo-SP se enervou. Errou mais e caiu em um ciclo vicioso. Ainda no primeiro tempo, a boa jornada do Internacional rendeu novo gol.Se a abertura do placar nasceu na esquerda, o 2 a 0 começou em avanço pela direita. Cesinha cabeceou e deslocou o goleiro, aos 30 minutos da primeira etapa.O desempenho do Inter passou por uma defesa próxima e bem adiantada. Contudo o meio-campo foi responsável por controlar a dose de pressão e intensidade. Ora mais controlado, ora mais elétrico.Depois do intervalo, o Internacional esperou mais os espaços que o Botafogo-SP obrigatoriamente teria de ceder para buscar o placar. O time paulista sofreu para encaixar o ataque diante de uma zaga sem brechas.