Inter de Limeira relativiza derrotas e mira reabilitação no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Há três jogos sem vencer no Campeonato Paulista, a Inter de Limeira se mantém confiante para o confronto com o Água Santa neste domingo (8), às 11h, em Diadema, e vê sua campanha dentro do esperado. "Nós temos a menor folha salarial do Paulista, somos um time formado há três meses e que não jogava a Série A há 14 anos", ponderou o técnico Elano. A equipe de Limeira chega à nona rodada com nove pontos, mesma pontuação do adversário da vez, e, por ora, minimiza o risco de rebaixamento —o Botafogo-SP, que abre a zona de queda na classificação geral, soma cinco. "Não é desculpa, é para o torcedor entender nossa realidade", completou o treinador, que, suspenso devido à expulsão no último jogo, será o desfalque dos visitantes no estádio Distrital do Inamar. Já os donos da casa, há cinco partidas invictos, terão de volta o volante Wellington Reis, que cumpriu suspensão automática.

Contra a Ponte, RB Bragantino tenta 1ª vitória fora no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na briga pela ida às quartas de final do Campeonato Paulista no embolado grupo D, o Red Bull Bragantino ainda tenta conquistar sua primeira vitória fora de casa —a oportunidade da vez será contra a Ponte Preta nesta segunda-feira (9), às 20h, no encerramento da nona rodada. Até aqui, foram dois empates e duas derrotas longe de Bragança Paulista. "Há o ambiente da torcida (contrária), mas a gente precisa levar nosso futebol para fora de casa, ter a mesma atitude, ser agressivo", pediu o técnico Felipe Conceição. Ele não poderá contar com o lateral-esquerdo Edimar, que, suspenso, dará lugar ao estreante Luan Cândido. A Ponte terá troca na mesma função: Yuri, também sob suspensão, será substituído por Guilherme Lazaroni. O técnico João Brigatti ainda poderá promover outras mudanças, como a entrada do zagueiro Alisson —o time tenta ganhar moral de olho no clássico com o Guarani na rodada seguinte.