Inter de Limeira mata a saudade da elite

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nada menos que 14 anos se passaram desde o rebaixamento à Série A-2 e o retorno triunfal da Inter de Limeira à principal divisão do Campeonato Paulista.Por todo o tempo longe da elite, a meta do campeão paulista de 1986 é permanecer na Série A-1 e evitar voltar ao inferno das divisões de baixo ."A Inter de Limeira é muito grande. São conquistas inéditas, feitos históricos e um passado cheio de glórias. Isso precisa voltar. Quero abrir portas para que a Inter possa voltar a figurar entre os principais campeonatos", afirmou o técnico Elano, nascido na vizinha Iracemápolis e que atuou no clube no início da carreira.ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA INTERNACIONALApelido: Inter de LimeiraFundação: 5/10/1913Estádio: Major José Levy Sobrinho (Limeirão), com capacidade para 23.475 pessoasPrincipais títulos: um Paulista (1986), uma Série B do Brasileiro (1988) e três Séries A-2 do Paulista (1978, 1996 e 2004)Melhor colocação: campeão (1986)Técnico: Elano2º colocado na A-2 em 2019*acesso