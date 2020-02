Inter de Limeira e Santo André defendem liderança de grupos no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Líderes dos grupos B e C do Campeonato Paulista, respectivamente, Inter de Limeira e Santo André se enfrentam nesta sexta-feira (14), às 19h15. Com 12 pontos, o time do ABC Paulista está à frente de Palmeiras, Novorizontino e Botafogo-SP, companheiros de chave e posicionados nessa ordem. Já a Inter tem nove pontos e lidera grupo que conta com Mirassol, São Paulo e Ituano. No estádio Major José Levy Sobrinho, a equipe da casa não irá contar com o meia Murilo Rangel, lesionado —Airton deve ser seu substituto. Quem volta é o zagueiro João Victor, que ficou fora do último jogo, contra o Corinthians, por questões contratuais. Sem baixas, o visitante, por sua vez, poderá repetir o time que bateu o São Paulo na rodada anterior, a quinta do estadual.Já sob risco, Botafogo-SP e Água Santa tentam pontuar no PaulistaSÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Botafogo-SP e Água Santa chegam à sexta rodada do Campeonato Paulista, pela qual se enfrentam nesta sexta-feira (14), a partir das 21h30, já pressionados pelo risco de rebaixamento. O time de Ribeirão Preto tem apenas um ponto e é o lanterna tanto do grupo B quanto da classificação geral —os dois piores do torneio cairão para a segunda divisão. A equipe de Diadema, por sua vez, é a terceira colocada do grupo A e tem quatro pontos, empatada com o Oeste, último da chave. Na busca por reação, o técnico tricolor, Wagner Lopes, deverá promover a estreia do atacante Wellington Tanque. Já o adversário, que tem mostrado melhora desde a chegada de Pintado ao comando, usará a mesma formação que bateu a Ferroviária na rodada passada.