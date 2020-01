Inter bate o Volta Redonda com pênalti nos acréscimos e avança na Copinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional está classificado à próxima fase da Copa São Paulo. Na tarde deste sábado (11), em Santa Bárbara d'Oeste, o Colorado fez 1 a 0 com gol de Matheus Monteiro, em pênalti polêmico nos acréscimos do segundo tempo.No lance, Guilherme Pato tentou um drible pelo lado direito e caiu, o árbitro assinalou penalidade, convertida em seguida.Na próxima fase, o Colorado enfrenta o Desportivo Brasil, que venceu o Capivariano por 2 a 1 neste sábado.A partida foi marcada pela paridade de chances. Nem Inter nem Volta Redonda tiveram domínio absoluto do jogo. As oportunidades, ainda que poucas, foram sempre reflexos de erros individuais de parte a parte.No segundo tempo, o Colorado passou a criar mais a partir da entra da de Guilherme Pato. Porém, as principais oportunidades surgiram em conclusões de fora da área. Já o Volta Redonda ameaçou com lances de bola parada, cruzamentos em faltas e escanteios, que sempre assustaram a meta gaúcha.E exatamente com jogada de Pato é que veio o pênalti que definiu o jogo.Depois do jogo, membros da comissão técnica e jogadores do Volta Redonda xingaram muito o árbitro da partida e precisaram ser contidos por policiais.