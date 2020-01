Inter bate o Desportivo Brasil com gol de letra e vai às oitavas da Copinha

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional está nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Léo Ferreira, de letra, fez o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Desportivo Brasil nesta segunda-feira (13), em Porto Feliz.Matheus Monteiro, para o clube colorado, e Kevin, para o Desportivo Brasil, marcaram os outros gols do jogo. Alternando as iniciativas, os times fizeram uma partida disputada no estádio Ernesto Rocco. Sobraram jogadas fortes, entradas duras, jogadores machucados, faltas e cartões.A força física demasiada resultou num pênalti no final do primeiro tempo. Matheus Monteiro bateu e colocou o Inter na frente aos 41 minutos da etapa inicial. No segundo tempo, o Desportivo Brasil foi para cima. Aos 17 minutos, o goleiro Emerson falhou ao rebater um cruzamento e Kevin empatou o jogo.Mas, aos 25 minutos, Léo Ferreira, de letra após um cruzamento forte da direita, colocou o time gaúcho na frente novamente. Até o final da partida, o time paulista pressionou muito, e o goleiro Emerson se recuperou, defendendo uma série de chutes e garantindo o avanço do clube colorado.