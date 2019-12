Inter anuncia Rodinei, ex-Flamengo, como novo lateral direito para 2020

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Horas depois de anunciar o primeiro reforço para 2020, o Internacional confirmou outra negociação acertada há dias. Rodinei, lateral direito do Flamengo, já é oficialmente atleta do clube gaúcho. O contrato de empréstimo será válido até dezembro.Aos 27 anos, Rodinei chega para suprir a saída de Bruno, ex-Fluminense e São Paulo.Rodinei vai antecipar o retorno das férias, que iriam até meados de janeiro por conta da disputa do Mundial de Clubes pelo Flamengo, mas ainda assim não estará em Porto Alegre no dia da reapresentação. O jogador chega a Porto Alegre no dia 11.O contrato dá ao Inter opção de compra dos direitos econômicos de Rodinei, que fechou 2019 na reserva de Rafinha. Antes, ele havia perdido espaço para Pará, que agora está no Santos.Até aqui, o Internacional já acertou a contratação de Damián Musto, volante do Huesca-ESP, e agora Rodinei. Os dois passaram pelo crivo de Eduardo Coudet, treinador ex-Racing-ARG.