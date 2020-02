Instituto do Câncer promove corrida de rua em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estádio do Pacaembu será ponto de partida e de chegada da 6ª edição da Icesp Run, corrida promovida pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo Octavio Frias de Oliveira, que acontece no dia 17 de maio, às 7h.Cerca de 4.000 participantes se dividem entre dois trajetos: um de 5 km, para famílias e iniciantes, e outro de 10 km, para maiores de 18 anos.Crianças de 4 a 13 anos podem participar de mini-corridas, de 50 a 300 metros.As inscrições custam R$ 86 (adultos) e R$ 49 (crianças), em corridaicesprun.org.br. O valor vai para o Instituto.