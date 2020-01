Insatisfeito, Botafogo coloca grupo de jovens em lista de empréstimo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo deu a oportunidade para um time jovem entrar em campo nas duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Em 180 minutos, no entanto, o clube alvinegro acumulou duas derrotas e sequer balançou as redes de Volta Redonda e Madureira. O resultado disso é que alguns atletas tiveram desempenho individual muito abaixo do esperado e deverão ser emprestados pela equipe para o restante desta temporada.Havia uma expectativa grande pelo desempenho de atletas jovens, mas com rodagem no profissional. Alguns deles perderam espaço com os dois jogos e dificilmente farão parte do grupo comandado por Alberto Valentim. Desse modo, Bochecha, Wenderson, Lucas Barros e Lucas Campos foram colocados na lista de empréstimo e aguardam interessados para serem negociados."Após as partidas, não gosto de analisar individualmente. Fomos mal coletivamente, e a vitória do Madureira foi justa. O Valentim vai fazer as avaliações dele. Vamos conversar com a comissão para decidir quais atletas serão aproveitados ou não", disse o auxiliar técnico Bruno Lazaroni, após derrota para o Madureira.Por mais que soubesse da dificuldade em utilizar um time repleto de jovens, a diretoria esperava um desempenho melhor. Segundo apurou a reportagem, o Botafogo não gostou nem um pouco do que foi apresentado e avalia que alguns atletas não demonstraram ter entendido o recado ao serem utilizados nessas partidas.O fato é que a escolha por dividir o elenco gerou uma mistura de sentimentos nos atletas. Um grupo, mais jovem, entendeu que as partidas eram boa oportunidade de mostrar serviço. Por outro lado, há quem não tenha aprovado ser afastado dos principais jogadores, que ficaram no Espírito Santo em pré-temporada.Sem conquistar nenhum ponto no Grupo A, o Botafogo volta a campo no domingo (26), quando receberá o Macaé, no Nilton Santos. Na partida, a expectativa é que o time titular, em preparação no estado vizinho até sexta-feira (24), seja utilizado.