Início de mercado do Palmeiras abre espaço para recuo de Felipe Melo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Antes mesmo de ser treinador do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo chegou a sugerir que Felipe Melo poderia ser mais bem aproveitado se virasse zagueiro. Nesta sexta-feira (20), em sua entrevista de apresentação, o treinador não quis confirmar essa possibilidade, mas os primeiros movimentos do clube no mercado da bola abrem espaço para que isso aconteça.O time paulista viu dois de seus zagueiros saírem. Edu Dracena decidiu se aposentar e virou assessor técnico do clube, ocupando o lugar que era de Zé Roberto. Já Antônio Carlos foi negociado com o Orlando City. Com isso, o elenco atual tem apenas três zagueiros: Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Luan.No ano que vem, Pedrão se juntará ao time, mas ele deve demorar a conseguir um espaço entre os titulares. Depois do empréstimo ao América-MG, o atleta precisará impressionar a comissão para receber mais chances.Além do número reduzido de zagueiros, já há indicações que o clube terá várias opções para o meio-campo. Bruno Henrique, Ramires, Jean e Matheus Fernandes são atletas que podem fazer a função de primeiro ou de segundo volante.O Palmeiras ainda tem mais opções para o setor porque mandou que Patrick de Paula e Gabriel Menino também fossem promovidos. Os dois são muito elogiados pela versatilidade que apresentam no meio-campo, tanto na hora de defender quanto na hora de atacar.Aos 36 anos, Felipe Melo tem contrato até dezembro de 2021 e demonstra em determinados momentos do jogo uma dificuldade para se recuperar quando seu primeiro combate não é certeiro. Na visão de Luxemburgo, ele poderia ter menos ações se for recuado uma linha para trás no campo.