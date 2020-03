O que mata no coronavírus é o medo que sentimos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O japonês Keisuke Honda balançou as redes logo em sua estreia com a camisa do Botafogo. Porém, o time alvinegro apenas empatou por 1 a 1 contra o Bangu, no Engenhão, neste domingo (15), em jogo válido pela terceira rodada da Taça Rio.

O gol de Honda saiu aos 28 minutos da etapa inicial, após Navarro aproveitar bobeira da zaga do Bangu, driblar o goleiro adversário e ser derrubado -o juiz anotou pênalti, que acabou convertido em gol pelo badalado reforço japonês.

O Bangu empatou a partida logo aos 13 minutos da segunda etapa. Após passe por cima de Rocha, Rhainer entrou livre na área e com uma bela finalização encobriu o goleiro Gatito Fernandez.

A próxima partida do Botafogo pelo Estadual está marcada para o sábado (21), contra a Cabofriense, novamente no Engenhão, às 19h. O Bangu, por sua vez, receberá o Flamengo na segunda-feira seguinte (23), às 20h30.

No entanto, a Ferj (Federação de Futebol do Rio de Janeiro) fará uma reunião extraordinária nesta segunda 16), na qual serão discutidas ações e diretrizes contra a pandemia do novo coronavírus.

BOTAFOGO

Gatito Fernandez; Fernando (Barrandeguy), M. Benevenuto (Ruan Renato), Kanu e Guilherme; Caio Alexandre, Alex Santana e Honda (Luiz Fernando); Bruno Nazário, Luis Henrique e Rafael Navarro. T.: Paulo Autuori

BANGU

Matheus Inácio; Juliano, Michel, Rodrigo Lobão e Felipe Dias; Dieyson, Josiel (Rhainer) e Octávio (Rodrigo Yuri); Juan Felipe, Rocha (Felipinho) e Jairinho. T.: Eduardo Allax

Estádio: Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira (RJ)

Assistentes: Carlos Henrique Alves e Rafael Sepeda de Souza (RJ)

Cartões Amarelos: Caio Alexandre (BOT); Juliano (BAN)

Gols: Honda (BOT), aos 28min do 1º tempo; Rhainer, aos 13min do 2º tempo