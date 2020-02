Honda é recepcionado com festa por torcedores do Botafogo no Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com quase 2 h de atraso, o meia japonês Keisuke Honda, 33, desembarcou na tarde desta sexta-feira (7) no Rio de Janeiro, onde foi recepcionado por um mar de torcedores do Botafogo no aeroporto internacional. A Polícia Militar estimou a presença de cerca de mil pessoas.No saguão, o atleta subiu em um suporte, sobre o qual exibiu uma bandeira do clube e acenou, para delírio dos alvinegros. Antes, Honda, que vestia um blazer bege, ganhou um boné do Botafogo, mas preferiu deixar os cabelos descoloridos à mostra.Os botafoguenses estavam munidos de faixas na cabeça em alusão ao Japão. Uma imensa bandeira com a imagem do jogador e mensagens em japonês também foi estendida no local. Os torcedores ainda puxaram coro pelo meio-campista: "Olê, lê, olá, lá! O Honda vem aí e o bicho vai pegar!".Um grupo de cinco torcedores chamou a atenção por vestir um tipo de camisão com a palavra "arigatou" estampada, que significa "obrigado" em japonês.Estiveram também muitas mulheres e crianças no aguardo de Honda, que tem em seu currículo idas a Copas do Mundo pela seleção japonesa, além de passagens por Milan (ITA), CSKA (RUS) e Pachuca (MEX), entre outros clubes.Em meio à festa, houve também espaço para críticas ao técnico Alberto Valentim. Os torcedores, em coro, pediram a saída do treinador, que está no clube desde o segundo semestre do ano passado e que, em sua primeira passagem, foi campeão carioca pelo Botafogo.A torcida ainda fez menções a Gabigol, atacante do arquirrival Flamengo, que foi citado em uma música provocativa em comparação a Honda.