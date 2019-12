Hernanes trabalha nas férias para tentar retomar bom futebol no São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O elenco do São Paulo está de férias desde o fim do Campeonato Brasileiro. Mas, para Hernanes, dezembro também é mês de trabalho. Apesar de aproveitar as festas de fim de ano com amigos e familiares, o jogador de 34 anos mostra dedicação, faz exercícios para manter do físico e tem cuidados com a alimentação para chegar em 2020 em boa forma.Ao longo de sua carreira, Hernanes ficou conhecido pelo esforço para aprimorar sua técnica em fundamentos básicos como chute, passe e domínio. Foi deste modo que conseguiu a precisão que tem nos dois pés. No dia a dia, com a esperança de se tornar ambidestro, ele também desenvolveu a habilidade de escrever e até mesmo de escovar os dentes com as duas mãos.A ideia do veterano é não repetir o futebol apresentado em 2019, quando sofreu com a pré-temporada curta e a grande quantidade de lesões. No total, ele disputou 39 jogos e marcou cinco gols. Os números ficaram bem abaixo do esperado. Afinal, o Profeta tinha deixado ótima impressão em sua passagem anterior pelo clube, em 2017, quando foi fundamental na arrancada que afastou o time da zona de rebaixamento.Em 2019, porém, a questão física atrapalhou. No ano passado, Hernanes iniciou as férias após a vitória do Hebei Fortune por 2 a 1 sobre o Beijing Guoan, no dia 11 de novembro. Quando chegou ao São Paulo, estava cerca de um mês a mais sem entrar em campo do que o resto do elenco. A falta de ritmo custou caro durante a pré-temporada tricolor, em janeiro. Para piorar, o time já tinha logo de cara a disputa da fase eliminatória da Copa Libertadores e acabou eliminado pelo Talleres, da Argentina.Para complicar ainda mais a situação, o meio-campista, que tem contrato com o São Paulo até 31 de dezembro de 2021, sofreu com lesões e, como todo o elenco, com as trocas de técnico no São Paulo, que teve André Jardine, Vagner Mancini, Cuca e Fernando Diniz ao longo da temporada.