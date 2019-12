Helinho, do São Paulo, é acusado de agressão em casa noturna

RIBEIRÃO PRETO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Helinho, do São Paulo, se envolveu em uma briga na madrugada deste domingo (22), em uma casa noturna em Sertãozinho (a 334 km de São Paulo). Duas pessoas ficaram feridas no incidente.Segundo os donos do estabelecimento, a confusão começou depois de uma desavença sobre a quantidade de bebida consumida pelo grupo que acompanhava o jogador.Com participação em 21 jogos na temporada pelo São Paulo, Helinho nasceu em Sertãozinho e está na cidade passando as festas de fim de ano. Ele estava acompanhado de amigos e familiares.Segundo boletim de ocorrência, por volta das 5h deste domingo, o grupo teria discutido com seguranças da casa. Helinho teria batido boca com outro frequentador do local, que estaria tentando apaziguar a situação. O jogador é acusado de ter agredido essa pessoa com socos.A partir de então, teria havido uma confusão generalizada. O segurança Julio Cesar Bisson acabou atingido por uma série de socos e chutes e teve que ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade.Bisson foi atingido com golpes na cabeça, passou por atendimento e acabou transferido à Santa Casa da cidade, onde deve ficar em observação pelo menos até esta segunda-feira (23).Um outro homem, ainda não identificado, chegou a levar uma garrafada na cabeça e desmaiou, mas optou por não buscar atendimento médico.A briga foi captada por câmeras do circuito de segurança do local. As imagens estão sendo providenciadas e devem ser repassadas pela boate à Polícia Civil. O caso foi registrado como lesão corporal e será investigado pela polícia de Sertãozinho.A reportagem tentou contato com a assessoria de Helinho e com os responsáveis pela boate, mas não obteve retorno.Procurada, a Polícia Civil de Sertãozinho informou que, além das imagens, irá tomar o depoimento das partes envolvidas e que espera a presença de Bisson para depoimento depois que ele tiver alta médica.É o segundo caso de agressão na semana envolvendo um atleta do São Paulo. Na última quarta (18), o goleiro Jean foi preso em Orlando, nos Estados Unidos, acusado de agredir a esposa —ele terá seu contrato rescindido ao voltar das férias.Procurado, o São Paulo não comentou o caso de Helinho até a publicação da reportagem.