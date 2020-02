Haas é a primeira equipe da Fórmula 1 a divulgar modelo da temporada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Haas acabou furando seu próprio anúncio e apresentou, por meio de seu site oficial, nesta quinta-feira (6), um protótipo do modelo do carro que será usado na temporada 2020 da Fórmula 1.Inicialmente, a construtora —que foi a primeira da categoria a exibir os modelos— havia divulgado que tornaria público o design do veículo somente no dia 19 de fevereiro. "Não poderíamos esperar mais", escreveu a equipe em sua conta no Twitter.Para este ano, a Haas traz de volta as cores preta, vermelha e branca, configuração que havia sido alterada na última temporada. A foto divulgada pela equipe, no entanto, não é exatamente o carro oficial. Isso porque a construtora exibiu apenas um modelo virtual do carro.Kevin Magnussen e Romain Grosjean serão os pilotos da Haas neste ano.