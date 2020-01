Gustavo Henrique revela apoio de Gabigol em ida ao Flamengo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Apresentado como novo reforço do Flamengo, o zagueiro Gustavo Henrique foi apresentado nesta quarta-feira (15) e disse que contou com uma ajuda do atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, antes de fechar com o clube carioca.Parceiro do atacante desde os tempos de Santos, o defensor revelou uma conversa com o jogador e também um pedido pela sua permanência: "Ele disse para mim que eu poderia vir de olhos fechados para o Flamengo. Cobrei que ele fique também", disse o zagueiro, que usará a camisa 2.O atleta demonstrou muito ânimo em sua chegada ao time rubro-negro e elencou, entre as razões para que topasse trocar o Santos pelo Flamengo, ter sentido a necessidade de viver um novo desafio esportivo."São duas camisas muito pesadas, mas chegou uma hora que achei que precisava de novos ares, que precisava buscar outras coisas para a minha vida. Quando recebi a ligação do Marcos (Braz, vice de futebol), fiquei animado e honrado pelo interesse do Flamengo. É uma grande potência do futebol brasileiro", disse.Com fome no mercado da bola, o Flamengo já acertou também as chegadas de Michael e Pedro Rocha. Após reunião em Florença, na Itália, Pedro foi liberado pela Fiorentina e está a um passo do clube. Gabigol também deve ter o "fico" formalizado nos próximos dias.