Guarani recebe Água Santa e busca liderança isolada do Grupo D no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De olho na liderança isolada do grupo D, o Guarani enfrenta nesta sexta (28) o Água Santa em Campinas, a partir das 19h15. O time bugrino tem nove pontos, igual ao Corinthians, e é líder por diferença no saldo de gols. Sem vencer há três partidas, o time de Thiago Carpini terá algumas alterações na escalação. Leandro Almeida deve jogar na zaga lugar de Romércio, suspenso. Bidu, que segue lesionado, deve ser substituído por Thallyson na lateral esquerda enquanto no ataque Rafael Costa foi liberado e deve voltar ao time. Do lado do Água Santa, Pintado não poderá contar com o volante Wellington Reis, suspenso, e deve optar por Felipe Azevedo na posição.Em grupos embolados, Bragantino e Ituano se enfrentam e buscam zona de classificaçãoSÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Buscando uma vaga na zona de classificação do Paulista, Red Bull Bragantino e Ituano se enfrentam nesta sexta-feira (28) a partir das 21h30 em Bragança Paulista. A equipe da casa é a terceira colocada do Grupo D, com oito pontos, e com uma vitória pode até chegar à liderança. Do outro lado, o Ituano é o último time do grupo C, mas tem nove pontos e se vencer pode chegar à segunda colocação, atrás do líder São Paulo que tem 12. Para a partida desta sexta, o Ituano do técnico Vinícus Bergantin deve repetir a mesma escalação das últimas partidas. Já o Red Bull, do comandante Felipe Conceição, não terá o zagueiro Fabrício Bueno, lesionado. Ligger deve entrar no seu lugar.