Guarani mira fim de jejum e liderança em grupo no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Guarani tenta assumir a liderança provisória do embolado grupo D do Campeonato Paulista em visita ao Ituano às 21h desta sexta-feira (6), na abertura da nona rodada. A equipe bugrina é vice-líder da chave, com dez pontos, um a menos que o Red Bull Bragantino e um a mais que a dupla Ferroviária e Corinthians, com oito cada. Além da ponta do grupo, o time de Campinas mira o fim de um jejum: são quatros rodadas seguidas sem ganhar, com três empates e uma derrota no período. "Precisamos retomar esse caminho de vitórias", disse o técnico Thiago Carpini, que poderá poupar jogadores pendurados ou em recuperação em Itu, visando a rodada seguinte, na qual enfrentará a Ponte Preta. Já o time rubro-negro deverá manter a mesma escalação do jogo passado, a derrota em Bragança Paulista, enquanto segue na intermediária da classificação geral —no grupo C, é lanterna, com nove pontos.

Santo André tenta 'virar a chave' após queda na Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar de ser dono da maior pontuação do Campeonato Paulista, o Santo André jogará neste sábado (7), a partir das 15h, contra o Oeste, em busca de reabilitação. Isso porque o time do ABC Paulista vem de queda na Copa do Brasil, pela qual, mesmo sendo favorito, perdeu para o Goiás na quarta (4). " Já 'viramos a chave' para o Paulistão. (A eliminação) é triste, mas não dá tempo de se lamentar", disse o atacante Ronaldo, um dos artilheiros na competição, com cinco gols. Novamente no estádio Bruno José Daniel, a equipe enfrentará agora justamente o detentor da pior campanha do Estadual: o Oeste soma apenas quatro pontos, 15 a menos que o Santo André, com 19, e é lanterna tanto do grupo A quanto da classificação geral —o adversário lidera o grupo B.