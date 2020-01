Grêmio vence Oeste e faz clássico com Inter na final da Copinha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A decisão da Copa São Paulo de juniores será gaúcha. O Grêmio venceu o Oeste por 1 a 0, nesta quarta-feira (22), e avançou à final contra o arquirrival Internacional, que havia eliminado o Corinthians na outra semifinal, com um triunfo por 3 a 1.Na Arena Barueri, o time tricolor do Rio Grande do Sul teve dificuldades diante do Oeste, que fez campanha surpreendente. O zero foi mantido no placar até a parte final do confronto, no qual a equipe paulista vacilou.Aos 35 minutos do segundo tempo, Welliton se complicou na saída de bola e a entregou a Elias. O gremista invadiu a área, bateu na saída do goleiro Márcio e definiu que haverá um Gre-Nal na final da tradicional competição de base.O jogo está previamente programado para as 10h (de Brasília) do sábado, dia 25, no estádio do Pacaembu. A FPF (Federação Paulista de Futebol) terá ainda de definir como será a feita a divisão de ingressos entre gremistas e colorados.Por determinação do Ministério Público, os clássicos paulistas são realizados com torcida única. No entanto, não se sabe ainda se alguma autoridade apontará risco à segurança pela rivalidade que envolve os torcedores de Grêmio e Internacional.