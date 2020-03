Grêmio vence América de Cali na Colômbia em estreia na Libertadores

Invasão Monte Horebe serviu a projeto eleitoral e tornou-se descartável

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio estreou na Copa Libertadores com vitória fora de casa. Nesta terça-feira (3), o time de Renato Gaúcho fez 2 a 0 no América de Cali em jogo da primeira rodada do grupo E.

A atuação segura foi contemplada com um gol em cada tempo e mantém histórico recente do clube em estreias -agora o Grêmio acumula quatro seguidas em Libertadores sem derrota. A última vez que o clube gaúcho perdeu no debute foi em 2016, para o Toluca (MEX).

O triunfo em Cali foi garantido por gols de Victor Ferraz e Matheus Henrique. A conclusão do lateral-direito deveria ser anulada por impedimento, de acordo com o ex-árbitro e agora comentarista de arbitragem Salvio Spinola.

O time gremista volta a campo contra o Pelotas no domingo (8), pelo Campeonato Gaúcho. A partida será no estádio Boca do Lobo, em Pelotas. O próximo jogo pela Libertadores será contra o Internacional, na Arena do Grêmio, dia 12 de março.

AMÉRICA DE CALI

Chaux; Arrieta (Pérez), Marlon Torres, Segovia e Velasco; Sierra, Ureña e Cabrera; Pisano (Arias), Vergara e Rangel. T.: Alexandre Guimarães

GRÊMIO

Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel (Paulo Miranda), David Braz e Caio Henrique; Lucas Silva, Maicon (Thaciano), Matheus Henrique (Bruno Cortez); Alisson, Everton e Diego Souza. T.: Renato Gaúcho

Estádio: Pascual Guerrero, em Cali (COL)

Árbitro: Guillermo Guerrero (EQU)

Auxiliares: Byron Romero e Ricardo Baren (EQU)

Cartões amarelos: Caio Henrique e Lucas Silva (GRE)

Gols: Victor Ferraz (GRE), aos 9min do 1º tempo; Matheus Henrique (GRE), aos 4min do 2º tempo