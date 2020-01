Grêmio sai atrás, mas vira e goleia o Atlético-MG na Copa São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio goleou o Atlético-MG por 4 a 1 nesta quinta-feira (16) e está classificado para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Echaporã abriu o placar para o o time alvinegro, mas Elias (duas vezes), Rildo e Heitor garantiram a virada.O time gaúcho espera o vencedor do jogo entre Goiás e Vasco, iniciado às 19h15 (de Brasília) desta quinta, para saber quem será o seu adversário na próxima fase do torneio sub-20.Em um primeiro tempo muito disputado, o Atlético saiu na frente com Echaporã, no comecinho, após falha da zaga gremista e se fechou, apostando no contra-ataque.O Grêmio ganhou espaço no campo ofensivo do estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes (SP), pressionou o adversário e virou a partida com dois gols de Elias em menos de dois minutos.Na volta do intervalo, o Atlético não conseguiu chegar perto da área de Adriel e ainda deu espaços ao Grêmio, que aproveitou para liquidar o jogo com Rildo e Heitor.