Grêmio goleia o União Mogi com dois gols de voleio em campo encharcado

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio goleou o União Mogi-SP por 4 a 0 nesta quarta-feira (8), pela terceira rodada do grupo 21 da Copa São Paulo. O resultado confirmou o primeiro lugar do time gaúcho na chave.A vitória foi construída com dois gols de voleio de Elias num campo encharcado. Rildo e Fabrício completaram o placar.A forte chuva que caiu em Mogi das Cruzes, inclusive, fez o jogo anterior, entre Real-DF e Juventus-SP ficar parado por mais de uma hora, o que atrasou o início da partida dos gaúchos no estádio Francisco Ribeiro Nogueira.Com um gol antes dos dois minutos de jogo, o time tricolor não teve qualquer dificuldade para vencer. Aos 20min do primeiro tempo, já tinha construído a goleada, que não foi abalada nem mesmo quando Alison Calegari foi expulso.Os gols de voleio chamaram a atenção. O primeiro, praticamente de fora da área, encobriu o goleiro rival; o segundo veio depois de uma cobrança de escanteio. "Vi os adversários chegando. O professor fala para entrar no lado oposto, foi um recurso do momento, graças a Deus fiz o gol", disse Elias.Além do Grêmio, com sete pontos, o Real-DF também se classificou no grupo.O rival gremista da próxima fase será conhecido nesta quinta (9), quando as equipes do grupo 22 definem suas situações —Chapecoense e São Raimundo dividem liderança, com quatro pontos cada; União ABC tem três, enquanto o União Suzano não pontuou e já está eliminado.