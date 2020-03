Grêmio defende supremacia contra o Inter em 1º clássico pela Libertadores

As agressões a jornalistas em Manaus

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Grêmio e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira (12), a partir das 21h (de Brasília), em Gre-Nal histórico, o primeiro pela Copa Libertadores, mas também repleto de marcas.

Para o Inter, tem saltado aos olhos a evidente dificuldade de encarar o tradicional rival. Para o Grêmio, vale a manutenção da supremacia na Arena e nos encontros mais recentes, inclusive como visitante.

O Gre-Nal 424 é válido pela segunda rodada do grupo E da Copa Libertadores, que também conta com América de Cali (COL) e Universidad Católica (CHI). A dupla gaúcha lidera a chave, com os colorados à frente devido à vantagem no saldo de gols (3 a 2).

O clássico vale para o Inter, no entanto, mais do que a manutenção da liderança. O clube colorado não vence o clássico desde 2018 e como visitante tem histórico mais duro. Na Arena do Grêmio, o Inter não conhece vitória há seis anos.

A última vez foi em 30 de março de 2014, quando Rafael Moura marcou duas vezes no triunfo por 2 a 1. Aquele Gre-Nal, aliás, é o único vencido pelo time colorado no novo estádio do rival. Tem outro dado: o Inter não balança as redes na casa gremista desde 2017.

O pior ainda está no retrospecto geral recente. A última vitória, em qualquer estádio, foi em 2018. Edenilson, de cabeça, definiu o jogo válido pelo Campeonato Brasileiro e disputado no Beira-Rio.

Desde então, são seis jogos em sequência com três vitórias do Grêmio e três empates. No período, o time de Renato Portaluppi marcou cinco vezes e o Inter, apenas uma —gol contra de Paulo Miranda no empate por 1 a 1 no Brasileiro do ano passado, no Beira-Rio.

"Se algo caracteriza o nosso time desde o início é buscar ser protagonista em qualquer campo. Isso não se vai modificar. Depois, a história é feita de marcas, que têm um princípio e um fim. As marcas adversas estão aí para serem rompidas. Já as marcas a nosso favor, tentaremos manter. Mas não é por elas que vamos ganhar ou perder. Eu posso assegurar que vamos jogar lá [na Arena] como em qualquer campo, buscando o resultado da nossa forma. Não creio que possamos mudar por jogar fora de casa", disse o volante Musto.

Se o Inter tem uma pilha de marcas negativas em cima da mesa, o Grêmio desfruta de uma longa lista de dados positivos. Na atual passagem de Renato, são cinco vitórias, seis empates e apenas duas derrotas em Gre-Nais.

Foi o Grêmio que eliminou o Inter nas quartas de final do Gaucho de 2018. E foi em cima do tradicional adversário que o clube tricolor venceu o título estadual do ano passado —com direito a conquista invicta e melhor defesa da história do campeonato.

"Assim que desembarquei aqui em Porto Alegre, os torcedores falaram: 'tem que ganhar Gre-Nal, tem que ganhar'. E também falaram: 'Gre-Nal não se joga, se vence'. Então, fiquei desde cedo querendo muito jogar e ganhar. Quando se aproximou o primeiro, queria muito a vitória e agora tem o Gre-Nal histórico da Libertadores. Tenho isso bem claro na cabeça, é um jogo a parte de qualquer outro. É um jogo totalmente diferente", disse Lucas Silva, volante do Grêmio.

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Horário: 21h (de Brasília) desta quinta-feira (12)

Árbitro: Fernando Rapallini (ARG)

Transmissão: Facebook Watch