Grêmio anuncia contratação do volante Lucas Silva, ex-Cruzeiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio anunciou nesta quarta-feira (1º) a contratação do volante Lucas Silva, ex-Cruzeiro e Real Madrid, para reforçar seu elenco.O meio-campista de 26 anos rescindiu seu contrato com o gigante espanhol, que ainda detinha seus direitos —embora mal o tenha aproveitado em seu elenco—, e estava livre no mercado da bola. Em 2019, ele participou de 18 jogos pelo time mineiro e não marcou gols. Ele já vai se apresentar ao técnico Renato Gaúcho na próxima semana.Lucas Silva estava sem clube desde setembro passado. O volante não teve pressa para tomar uma decisão, a despeito das diversas sondagens recebidas. A ideia do jogador era realmente voltar aos gramados no início de 2020, desde que lhe fosse apresentado um projeto com longevidade, também visando a conquista de títulos.O jogador estava em Belo Horizonte, realizando trabalhos físicos para manter a forma. O Cruzeiro chegou a procurá-lo, mas não conseguiu avançar nas negociações.Natural de Bom Jesus de Goiás (GO), Lucas se formou nas categorias de base da Raposa e subiu ao profissional em 2011. Ele foi peça importante na conquista do Brasileiro em 2013 e 2014. No ano seguinte, foi negociado com o Real Madrid.Mas ele pouco fez na capital espanhola. Acabou emprestado ao Olympique de Marselha na temporada 2015-16 para, depois, ser cedido provisoriamente ao Cruzeiro, pelo qual jogou mais duas temporadas.