Grandes times de São Paulo apostam em seus treinadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Estrangeiro, novato ou experiente, os treinadores são os destaques dos quatro grandes clubes para a disputa do Campeonato Paulista, com início na próxima quarta-feira (22).Sem dinheiro em caixa para contratar muitos reforços, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo mantiveram a base de jogadores que encerraram a última temporada, mas apostam em novas ideias para dar a volta por cima -o time do Parque São Jorge foi o único do estado a conquistar um título no ano passado, justamente o do Paulista.Atual tricampeão do Estadual, a equipe alvinegra inicia a busca pelo tetra inédito com Tiago Nunes no banco.Campeão da Sul-Americana-18 e da Copa do Brasil-19 no comando do Athletico, o comandante de 39 anos terá a missão de apagar a identidade defensiva das eras Mano Menezes, Tite e Fábio Carille.Entre os grandes, o Corinthians foi o clube que mais se movimentou no mercado e se reforçou com peças importantes, como o atacante ex-Grêmio Luan, o volante colombiano Cantillo e o lateral esquerdo Sidcley.Voltando de empréstimos a pedido do novo comandante, o zagueiro Pedro Henrique e o meia Camacho, que atuaram no Athletico na temporada passada, podem figurar entre os titulares. Na contramão, o time perdeu Manoel, Sornoza, Júnior Urso e ídolos, como Jadson e Ralf. Pedrinho volta após disputar o Pré-Olímpico com a seleção.No Santos, o sucesso do argentino Jorge Sampaoli, que deixou o time da Baixada após o vice do Brasileiro, fez o clube apostar em outro estrangeiro: o português Jesualdo Ferreira, 73, que traz na bagagem ampla experiência no futebol português e qatari.A equipe santista terá que superar uma barreira importante: o desmanche do sistema defensivo. Titular e capitão em 2019, Gustavo Henrique rumou ao Flamengo. Já o lateral esquerdo Jorge voltou ao Monaco (FRA). Além deles, o lateral direito Victor Ferraz foi envolvido em uma troca com Madson, do Grêmio.O único reforço até o momento foi o atacante Raniel, ex-São Paulo. Já garotos da base, como Tailson e Kaio Jorge, devem ganhar espaço.Ofuscado pelo Flamengo de Jorge Jesus em 2019, o Palmeiras quis seguir a mesma linha, mas se irritou com as exigências de Sampaoli e se acertou com um velho conhecido: Vanderlei Luxemburgo, 67, que dirige a equipe pela quinta vez.A meta é repetir o sucesso das passagens anteriores -foram quatro títulos paulistas e dois brasileiros pelo clube- e também buscar uma mentalidade mais ofensiva em relação aos trabalhos de Luiz Felipe Scolari e Mano Menezes.Diferentemente dos últimos anos, quando contratou muito, o time mira dar chance para jovens da base, como Gabriel Veron, 17. Além dele, mais oito jovens farão parte do elenco profissional em 2020.Dentre os técnicos dos grandes, Fernando Diniz, 45, é quem tem mais tempo de casa: pouco menos de quatro meses no São Paulo. Visto sob desconfiança por parte da torcida após passagens frustradas em outros clubes, ele terá a missão de encerrar o longo jejum do clube sem a taça do Estadual: a última foi em 2005.Sem reforços até o momento, o técnico conta com nomes consagrados, como Alexandre Pato, Hernanes e Daniel Alves, contratados como grandes estrelas em 2019, mas que ainda estão devendo.