GP do Bahrein de F-1 será realizado com portões fechados por causa do coronavírus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Autoridades responsáveis pelo GP do Bahrein de Fórmula 1 informaram neste domingo (8) que o circuito será realizada com portões fechados para impedir a propagação do coronavírus.

Segundo a agência de notícias oficial do país "BNA", a decisão de realizar o evento com os portões fechados foi tomada pelo príncipe herdeiro do reino, Salman bin Hamad Al Khalifa.

Em seu comunicado, o Circuito Internacional pediu desculpas a todos aqueles que pretendiam visitar o país árabe para assistir a corrida e garantiu que o evento será televisionado.

De acordo com o último balanço da OMS (Organização Mundial de Saúde), até o momento foram detectados 63 casos do coronavírus.

Além das medidas tomadas para a Fórmula 1, o país suspendeu os eventos internacionais para certos países, e fechou suas escolas.