A sala rosa do PS 28 de Agosto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-goleiro turco Rustu Reçber, 46, que enfrentou a seleção brasileira em dois jogos na campanha do pentacampeonato mundial, em 2002, foi diagnosticado com a Covid-19 e está internado.

"Ainda estamos em choque com a rapidez do desenvolvimento dos sintomas", escreveu sua esposa, Isil, no Instagram. Ela e os dois filhos do casal fizeram os testes, que deram negativo.

Rustu jogou em clubes como Fenerbahçe e Barcelona, que enviaram mensagens de apoio ao ex-goleiro.

"Nós desejamos uma rápida recuperação ao nosso ex-goleiro da seleção Rustu Reçber, que vestiu nossa camisa por muitos anos. Esperamos que ele possa recuperar sua saúde o mais rápido possível e que a gente receba boas notícias dele", escreveu o Fenerbahçe.

O turco defendeu a seleção de seu país em 120 partidas. Na Copa do Mundo de 2002, ajudou a Turquia a alcançar a semifinal do Mundial, quando foi superada pelo Brasil, que foi à decisão e conquistou o título. As duas seleções já haviam se enfrentado na fase de grupos, quando a equipe de Felipão também levou a melhor.