Goleiro do São Paulo desmaia durante treino e é levado a hospital

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O goleiro Denis Júnior, do São Paulo, desmaiou no treino deste sábado (1º) no CT da Barra Funda e foi levado para um hospital da capital paulista para realizar uma avaliação médica.Terceiro goleiro da equipe, o camisa 41 passou mal durante a atividade e recebeu os primeiros atendimentos dos médicos são-paulinos.Nas redes sociais, o clube do Morumbi informou que Júnior está consciente e passando por exames no HCor, hospital que tem parceria com o São Paulo.O goleio de 21 anos chegou ao São Paulo em 2015, após passagem pelas categorias de base do Mirassol.Com as equipes de base tricolores, conquistou duas vezes a Copa do Brasil sub-20 (2016 e 2018), o Campeonato Brasileiro de Aspirantes (2018) e uma edição da Supercopa do Brasil sub-20 (2018).Ele reveza como terceiro goleiro do time com Thiago Couto, também formado nas categorias inferiores são-paulinas.