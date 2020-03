Globo suspende pagamentos de estaduais, e clubes cogitam apressar volta

A sala rosa do PS 28 de Agosto

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em meio à pandemia do coronavírus, a Globo decidiu suspender os pagamentos a clubes de direitos de transmissão dos campeonatos estaduais a partir de abril. Ao longo dos últimos dias, clubes de Bahia e São Paulo têm sido comunicados da decisão. Os campeonatos do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais são exceções, já que os valores já tinham sido pagos. O Carioca também terá pagamentos suspensos.

Pessoas ligadas à emissora avaliam que não é viável, no momento, seguir pagando pela transmissão de partidas que não estão ocorrendo e nem têm data para acontecer. Os pagamentos ficarão suspensos até que haja, ao menos, uma previsão de retomada dos jogos. Quando isso ocorrer, o diálogo será retomado com o estabelecimento de um plano de pagamento.

A medida suspende uma das últimas fontes de receita que ainda estavam garantidas para os clubes e já começa a gerar um movimento de apressar a volta aos gramados, mesmo que de portões fechados. Em contato com a reportagem, representantes de três clubes paulistas confirmam que já existe disposição, principalmente entre clubes de menor expressão, em debater um retorno controlado aos gramados.

Perdendo parte de suas receitas, os clubes do Brasil vem debatendo medidas de corte de custos. Com os jogadores, há negociações individuais de redução salarial depois que uma negociação coletiva terminou sem acordo. Os clubes também aguardam novas providências do governo, e vêm mantendo reuniões quase diárias para tratar da sua sobrevivência financeira.

Os estaduais não têm data para retorno, e ainda não há qualquer plano concreto para o calendário brasileiro. Em contato com as federações estaduais, a CBF tem prometido que irá priorizar o fim dos estaduais e pode reduzir o Brasileirão caso não haja alternativa.