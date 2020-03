Um 'tac' para a Umanizzare

ARACAJU, SE (UOL/FOLHAPRESS) - Uma situação jamais vista na história da TV brasileira vai acontecer no domingo (15), mais especificamente na Bahia. Por conta de um calendário de competição apertado, Globo e SBT vão exibir, ao mesmo tempo, duas partidas diferentes do Vitória em campeonatos profissionais distintos, que irão ocorrer praticamente no mesmo horário. Quer dizer: por cerca de uma hora e meia, o Leão da Boa Terra vai disputar audiência com ele mesmo.

Tudo isso se deve porque o clube jogará na data pela Copa do Nordeste e pelo Campeonato Baiano com as partidas se iniciando em um intervalo de, no máximo, 30 minutos. Enquanto o torneio nordestino é de posse do SBT na região, o campeonato estadual é da Rede Bahia, afiliada da Globo no estádio.

Pela "Lampions League", o Vitória jogará contra o River do Piauí, no Barradão, em Salvador, a partir das 15h30 de domingo. A TV Aratu, parceira do canal de Silvio Santos, vai exibir o jogo com narração de Railan Peralva, comentários de ateus Carvalho e reportagens de Manuela Avena e Fábio Gomes. Por causa do jogo, o programa da apresentadora Eliana será encurtado.

Já às 16h do mesmo dia, 30 minutos depois, portanto, Jacuipense e Vitória começam a jogar em Riachão do Jacuípe, cidade que fica a 186 km da capital Salvador. Na Globo local, a partida do estadual será narrada por Thiago Mastroianni, com comentários de Gustavo Castelucci.

O jogo só será possível porque, para a partida do Estadual, o Vitória jogará com o time de aspirantes. A edição deste ano do Baiano não tem contado com o time principal do Bahia, e a depender da situação, nem com o do Vitória. Os clubes dizem que o nível do Estadual não compensa a escalação dos principais jogadores.

Além do fato inédito, será a primeira vez que uma rodada da Copa do Nordeste vai disputar com o futebol da Globo nas tardes de domingo. A expectativa, pelo menos no SBT em Salvador, é que por exibir um jogo de maior importância, a vitória no Ibope seja sua e não da Globo.

Vale lembrar que os jogos da Copa do Nordeste estão sendo transmitidos, normalmente, nas tardes de sábado pelo SBT. As partidas, inclusive, vão muito bem em audiência principalmente em Fortaleza e Salvador. Em Recife, o clássico entre Sport e Santa Cruz chegou a atingir pico de 26 pontos de audiência no último sábado (7).