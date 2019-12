Gigante de 2,24 m vira 'cara mais legal da NBA' e ganha até chance no cinema

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O apelido de Rei na NBA tem nome e sobrenome: LeBron James. Porém, mesmo com todas as ações sociais e a postura de alguém maior do que um simples atleta, o ala do Los Angeles Lakers perde a concorrência sobre o posto de jogador mais legal da liga de basquete. Poucos discordam que este "prêmio" pertenceria a Boban Marjanovic, do Dallas Mavericks, elogiadíssimo pela postura dentro e fora das quadras nos Estados Unidos.O gigante de 2,24 m, que neste domingo (29) encara justamente o Lakers, de LeBron James, virou "queridinho" na liga devido a seu comportamento carismático, especialmente na relação com Tobias Harris, ala do Philadelphia 76ers. Enquanto atuaram juntos nos Sixers e no Los Angeles Clippers, os dois viram melhores amigos e transcenderam a relação quando sérvio passou a defender o Dallas.Às vésperas de encontrar Harris, no último dia 20, Boban criou uma playlist em um aplicativo de reprodução de música em homenagem ao ala dos Sixers. Todas as músicas possuíam a palavra amigo no título ou como tema, e a curadoria do pivô sérvio rapidamente viralizou.O perfil amistoso do jogador europeu encanta até Hollywood. Jamie Foxx e Will Smith, por exemplo, são dois grandes nomes da indústria do cinema que se renderam a Boban -o atleta do Dallas, aproveitando a oportunidade, tratou de registrar os encontros na própria rede social.Neste ano, porém, este apreço subiu de patamar. Boban Marjanovic interpretou um vilão no filme "John Wick 3: Parabellum". Na cena, o jogador sérvio dá vida a Ernest, assassino que entra em combate com o personagem de Keanu Reeves em uma biblioteca.A aparição no cinema aumentou o gosto do americano por Boban. Simpático e ativo nas redes sociais, geralmente com mensagens amigáveis, o sérvio conquistou o público da NBA. Jogando, porém, o tempo dentro de quadra é restrito desde o início de carreira pelo San Antonio Spurs, em 2015.Boban Marjanovic tem média de 10,5 min, 5,8 pontos e 4,5 rebotes por jogo com a camisa do Dallas Mavericks. Atualmente, o carismático gigante sérvio é o segundo maior jogador da liga, apenas atrás de Tacko Fall, pivô novato do Boston Celtics que mede 2,26m.