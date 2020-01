Garotos do Flamengo jogam bem, pressionam, mas ficam no empate contra Macaé

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo fez, neste sábado (18), o primeiro jogo oficial pela temporada de 2020 e recheado de jovens que jogarão o Campeonato Carioca no lugar do elenco principal. A partida, válida pela primeira rodada da Taça Guanabara, foi marcada pelo domínio do rubro-negro diante do Macaé, porém as redes não foram balançadas. O jogo terminou em 0 a 0.Vale lembrar que a equipe do técnico Jorge Jesus -que também não esteve presente no banco- teve uma temporada de 2019 quase impecável, com os títulos do Campeonato Carioca, da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Além disso, o time quebroudiversos recordes nacionais e fez uma partida equilibrada contra o Liverpool, da Inglaterra, na final do Mundial de Clubes da Fifa.Apesar de ser o visitante do confronto, o Flamengo se sentiu em casa, pois a partida aconteceu no Maracanã lotado de torcedores rubro-negros, já que o estádio Claudio Moacyr, em Macaé, teve parte da estrutura do teto desabada devido às fortes chuvas no estado do Rio de Janeiro.A segunda rodada do Campeonato Carioca acontecerá no meio de semana, quando o atual campeão terá pela frente o clássico diante do Vasco, fora de casa, quarta-feira, dia 22, enquanto o Macaé atuará em casa contra o Boavista.JOGOComo já era o esperado, o Flamengo tomou conta da partida nos minutos iniciais e os garotos impuseram o ritmo embalados pelos milhares de torcedores no estádio do Maracanã. Os primeiros quinze minutos foram de dominância do time rubro-negro, com muita intensidade e jogadas trabalhadas desde o campo de defesa.No entanto, quem teve a melhor oportunidade foi o Macaé, aos 18 minutos, quando o lateral-direito do Flamengo, Matheuzinho, evitou gol certo do clube adversário. O lance foi uma mostra de que o Mengão tinha a posse de bola e o controle do jogo, porém tinha dificuldade de finalizar na meta defendida pelo goleiro Jonathan.Após o susto, o atual campeão conseguiu se soltar mais e chegar com mais facilidade na meta adversária. Aos 35 minutos, Lucas Silva chutou perto do goleiro do Macaé; aos 42, Yuri errou a calibragem e mandou por cima da meta, e aos 44 Hugo Moura também desperdiçou boa chance.Na segunda etapa, domínio total do rubro-negro, com o Macaé se abdicando do ataque e fazendo de tudo para fechar os espaços e arrancar o empate contra o atual campeão estadual. As chances do Flamengo foram inúmeras nos 45 minutos finais, porém o goleiro Jonathan teve uma atuação de gala para evitar o gol dos garotos do sub-20, que jogaram muito bem por quase todo o confronto.MACAÉJonathan; Dudu, Jr. Santos, Vladimir e Paulo Vitor; Gedeil, Kassio, Julinho e Gerson (Maranhão); Matheus Babi (Hudson) e Zambi (Wagner Carioca). Técnico: Mário JúniorFLAMENGOGabriel Batista; Matheuzinho, Rafael Santos, Matheus Dantas (Pepê) e Ramon; Vinicius Souza, Hugo Moura, Yuri César e Luiz Henrique; Vitor Gabriel (Wendel) e Lucas Silva (Rodrigo Muniz). Técnico: Mauricio SouzaFICHA TÉCNICAMACAÉ 0x0 FLAMENGOÁrbitro: Pathrice Wallace Correa MaiaAuxiliares: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Guilherme Vogas TavaresCartões Amarelos: Gerson (Macaé); Matheuzinho (Flamengo)