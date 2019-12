Galvão mostra insatisfação e critica técnico do Flamengo por derrota

Flamenguista assumido, Galvão Bueno e companhia bem que tentaram disfarçar, mas elegeram neste sábado (21), na transmissão da TV Globo, o grande culpado pela derrota para o Liverpool: Jorge Jesus. Foi como se o amor com o campeão do Brasileiro e da Libertadores tivesse acabado nos 120 minutos da final do Mundial. As informações do site R7.

Apesar de elogiar o desempenho do time rubro-negro até a prorrogação, o narrador e os comentaristas Júnior e Roger Flores criticaram, e muito, as substituições do treinador no segundo tempo. Arrascaeta e Éverton Ribeiro, mesmo não apresentando o melhor do seu futebol, não poderiam deixar o campo. Para piorar, Vitinho e Diego entraram em outro ritmo.

Na semifinal, contra o Al-Hilal, o narrador já havia demonstrado a tristeza por sair atrás no placar. Em nenhum momento, no entanto, havia criticado o Mister. Agora, foi como se o amor pelo técnico português tivesse chegado ao fim.

Lincoln, que entrou no lugar de Gerson na prorrogação, chutou por cima do gol a chance de levar a partida para os pênaltis. A um minuto do fim, a substituição que pareceu provocação. Berrío entrou no lugar de Willian Arão. E nada mudou. O culpado já estava escolhido.