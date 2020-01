Gabriel Jesus decide, faz dois e City se classifica na Copa da Inglaterra

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel Jesus tem oscilado com a camisa do Manchester City, mas hoje foi dia de o brasileiro ser decisivo para o clube inglês. O atacante marcou dois gols e ainda sofreu um pênalti na vitória dos Citizens sobre o Fulham, por 4 a 0, em casa, pela Copa da Inglaterra. Bernardo Silva e Ilkay Gündogan completaram o placar.Com o resultado, o City avança para a quinta fase da competição e aguarda a definição do duelo entre Newcastle e Oxford United para saber quem será seu adversário.Jesus começou a ser decisivo aos seis minutos do primeiro tempo, quando sofreu pênalti e ainda forçou a expulsão do zagueiro adversário Tim Ream. Gündogan bateu firme e abriu o placar.Aos 19, Bernardo Silva gingou diante da marcação e bateu colocado para anotar o segundo do City.Gabriel Jesus marcou pela primeira vez na partida aos 27 da etapa final. Cancelo cruzou, e o brasileiro cabeceou bem no canto.Três minutos depois, Jesus aproveitou rebote e, de cabeça, completou o placar.