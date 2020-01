Gabigol posta foto com técnico do Santos, e torcedores do Fla reclamam

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabigol voltou a intrigar torcedores do Flamengo. Depois de publicar um vídeo na Vila Belmiro, o atacante postou uma foto com o novo técnico do Santos, Jesualdo Ferreira, e o chamou de "mister", o que motivou a reclamação dos flamenguistas.



"Mister, boa sorte no Peixão! Obrigado pela conversa e pelos conselhos. Que você seja muito feliz. O que precisar, estou aqui!", escreveu Gabigol na legenda da foto.



O técnico do Flamengo, Jorge Jesus, também ficou conhecido como "mister", que é um nome comum para se referir aos técnicos na Europa.



Gabigol, que pertence à Inter de Milão, jogou a última temporada emprestado ao Flamengo, mas ainda tem o futuro indefinido para 2020.