Gabigol confirma acerto com o Flamengo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Gabigol será jogador do Flamengo em 2020. O atacante usou nesta terça-feira (27) sua conta pessoal no Instagram para confirmar a permanência no clube. A informação do acerto do clube com o jogador havia sido adiantada na segunda pelo UOL Esporte.Com a participação de Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, e do diretor Bruno Spindel, a negociação foi selada na segunda em Milão. A Internazionale aceitou vender o jogador por pouco mais de 16 milhões de euros, valor estipulado desde o início, para ficar com percentual maior no caso de uma futura negociação.Goleador e campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores, o jogador vislumbrou ofertas tentadoras do Velho Continente, mas nada se aproximou do que foi oferecido pelo Flamengo.Ante a necessidade de fazer caixa para contratar o dinamarquês Erikssen, do Tottenham, os interistas aceleraram a transação, que marca o reinício da história do atacante com a camisa rubro-negra.