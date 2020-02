Gabigol brilha, Gerson faz dois, Fla bate Del Valle e é campeão da Recopa

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - No duelo entre o campeão da Libertadores e o da o Sul-Americana do ano passado, o Flamengo bateu o Independiente del Valle, do Equador, por 3 a 0, no Maracanã, nesta quarta-feira (26), e se sagrou campeão da Recopa Sul-Americana.Assim como em novembro, contra o River Plate, da Argentina, Gabigol foi o nome do título. O camisa 9 abriu o placar e participou ativamente do lance que gerou o segundo gol do clube rubro-negro -marcado por Gerson. Ele ainda marcou mais um, já nos minutos finais.Essa foi a terceira taça levantada pelo Flamengo em 2020. A equipe comandada por Jorge Jesus conquistou a Supercopa do Brasil, a Taça Guanabara (primeiro turno do Campeonato Carioca) e, agora, a Recopa Sul-Americana.O JOGOCom o Del Valle adotando um estilo de jogo com mais toque de bola na saída, o Flamengo aproveitou para iniciar o jogo pressionando a marcação já desde o campo de ataque. Apesar de alguns espaços deixados na intermediária, não demorou a abrir o placar.Em uma das oportunidades em que conseguiu encaixar e não deixar lacunas, o Del Valle se enrolou e deu um "presente" para Gabigol. Segovia tentou, de cabeça, recuar a bola para o goleiro, mas a cabeçada foi muito forte e Pinos teve de salvar, mas o camisa 9, sozinho, aproveitou o rebote e balançou a rede.Com o gol que abriu o placar da final da Recopa Sul-Americana, Gabigol igualou a marca de Fred como artilheiro do novo Maracanã. Após reformar, o estádio foi reinaugurado em 2013. Ambos têm 30 gols.Até ser expulso ainda no primeiro tempo, o volante Willian Arão exercia um papel de um atacante na hora da tentativa de retomar a bola. Com o Del Valle construindo o jogo desde o goleiro Pinos, o camisa 5 pressionava o time visitante dentro de sua área, aumentando o sufoco do adversário na hora de sair jogando. Com sua saída, o Fla diminuiu um pouco a intensidade na tentativa de incomodar os equatorianos desde seu campo de defesa.Após a expulsão, o Del Valle conseguiu ter uma presença maior no campo de ataque e fez com que o goleiro Diego Alves tivesse de fazer boas defesas. O Flamengo, por sua vez, encontrava-se um pouco mais recuado e se viu obrigado e ter atenção redobrada no campo de defesa.A expulsão de Willian Arão tornou o jogo mais complicado para o Flamengo, que viu o Del Valle crescer e pressionar os donos da casa em seu campo de defesa.Quando o placar ainda apontava 1 a 0, a torcida sentiu o momento delicado e decidiu jogar com a equipe. Inflamada na arquibancada, a torcida incendiou o time, que correspondeu com muita luta dentro de campo.As equipes retornaram sem mudanças. O Flamengo se mostrava um pouco mais organizado no meio de campo, mas, ainda assim, o Del Valle conseguia espaços. Logo no início, inclusive, um susto para os rubro-negro: Faravelli saiu na cara de Diego Alves, que fez grande defesa.Depois de abrir o placar, Gabigol voltou a ser importante. O jogador recuou um pouco, buscou a jogada e conseguiu, em uma arrancada, chegar à linha de fundo. Ele cruzou e, após desvio da defesa, Gerson apareceu para ampliar a vantagem.Próximo ao fim do jogo, Cabeza deu um pisão em Léo Pereira e foi expulso. Assim como no caso do Arão, o cartão vermelho aconteceu após o árbitro ir ao VAR. O jogo ficou com 10 para cada lado.Quase no apito final, o Flamengo ainda teve tempo de fazer mais um. Gabigol lançou Vitinho, que achou o camisa 8. Ele bateu e fez o terceiro, sacramentando de vez a vitória.Estádio: Maracanã, no RioJuiz: Fernando Rapallini (Argentina)Assistentes: Diego Bonfa (Argentina) e Gabriel Chade (Argentina)VAR: Mauro Vigliano (Argentina)Público / Renda: 64.504 pagantes / R$ 5.396.997,50Cartões amarelos: Gustavo Henrique e Gerson (FLA); Franco (DVA)Cartões vermelhos: Willian Arão (FLA); e Cabeza (DVA)Gols: Gabigol (FLA), aos 20min do 1º tempo; Gerson (FLA), aos 16min e aos 43 do 2º tempoFLAMENGODiego Alves, Rafinha, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luis; Arão, Gerson e Arrascaeta (Vitinho), Everton Ribeiro (Michael), Pedro (Thiago Maia) e Gabigol. T.: Jorge JesusINDEPENDIENTE DEL VALLEPinos, Preciado, Schunke, Segovia (Cabeza) e Beder Caicedo (Guerrero); Franco, Pellerano, Faravelli (Nieto) e Jhon Sánchez, Murillo e Gabriel Torres. T.: Miguel Ángel Ramírez