SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As entidades que comandam o futebol inglês ampliaram o período de paralisação do esporte profissional no país até pelo menos o dia 30 de abril. A data inicial prevista para a volta era 4 de abril.

A federação inglesa também estendeu o prazo de término previsto da temporada 2019/20 ,de 1º de junho para tempo indeterminado.

A Premier League foi suspensa em meio à 28ª das 38 rodadas do campeonato. O Liverpool lidera a competição com 25 pontos de vantagem para o vice, Manchester City.